Modica. Piscina comunale chiusa: lavori in fase di ultimazione ma rischio contenzioso

Il problema era stato sollevato, sabato scorso, dai consiglieri comunali Massimo Caruso e Paolo Nigro, con una interrogazione rivolta al sindaco: perchè la piscina comunale di Modica è chiusa? La risposta è arrivata a distanza di tre giorni con una dichiarazione della sindaca, Maria Monisteri, che spiega i motivi del ritardo, parlando anche di un debito verso il Comune della società che gestisce la piscina. Una vicenda che potrebbe complicare l'iter della riapertura e della gestione.

“La nostra volontà - afferma la sindaca - è quella di riaprire la Piscina Comunale e di farlo nei tempi più rapidi possibili -anche perché i lavori di efficientamento energetico nella struttura sportiva sono in fase di ultimazione. Tuttavia, nelle more della predisposizione di un nuovo bando per la sua gestione, era intenzione della nostra Amministrazione concedere una proroga provvisoria alla società che ne ha attualmente la gestione. Nel pieno rispetto di quel percorso di riordino e riassetto amministrativo ed economico che ci siamo dati e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, abbiamo chiesto ai responsabili dei settori tecnici ed economico-finanziario del nostro Ente di mettere a sistema tutta la documentazione degli ultimi 10 anni relativi alla gestione della piscina comunale e i dati hanno fatto emergere una pesante situazione debitoria da parte dell’attuale società che ha la gestione della struttura. Come più volte richiesto già in passato - continua la sindaca - anche il 20 ottobre scorso abbiamo reiterato l’invito alla società di regolarizzare la posizione debitoria fornendo eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta avanzata dall’Ente. Stiamo seguendo un percorso di risanamento e di ordine nell’azione amministrativa e, dunque anche in questa circostanza non è nostra intenzione esulare da questa strada intrapresa che sta producendo buoni risultati. La buona amministrazione (e la buona politica…) rispettosi del buonsenso e del corretto agire richiedono tempi magari un po' più lunghi per risolvere situazioni intricate. In ogni caso, siamo pronti sin d’ora a procedere in tempi rapidi ad espletare tutto ciò che è necessario per fare in modo che la Piscina Comunale riapra nel più breve tempo possibile e torni ad essere al servizio della nostra Città”,