Vittoria, rissa tra stranieri sulla Sp 2: sette denunciati

Prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto ai reati in generale dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, con particolare riguardo ai delitti contro l’incolumità individuale.

In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria sono intervenuti sulla SP2, Contrada Capraro, per una segnalazione di rissa tra diversi giovani bangladesi, ospiti nelle comunità “Libeccio” e “Gerico”. I militari, giunti sul posto, notavano alcuni giovani allontanarsi, mentre altri venivano divisi dai militari intervenuti con l’ausilio di una pattuglia del locale Commissariato ., che constatate le condizioni di alcuni, facevano intervenire personale del 118 per prestare i primi soccorsi. Alcuni dei partecipanti alla rissa si sono presentati autonomamente al Pronto soccorso per essere medicati. I Carabinieri dopo avere sentito i rispettivi mediatori culturali, riuscivano ad identificare tutti i partecipanti della lite, scaturita per futili motivi, in U.R. cl.02, M.R. cl.93, R.M.M. cl.91, H.M.K. cl.00, M.M.P. cl.95, M.H. cl. 93 e R.S. cl. 98. Presso il pronto soccorso, dopo le cure, venivano tutti dimessi con prognosi di giorni 10 per contusioni e ferite da taglio.

Ultimati gli atti di rito, i militari hanno deferito tutti i giovani in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata.