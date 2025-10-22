ou
ULTIME NOTIZIE

Emergenza sfratti nel Ragusano. Sunia e Cgil: servono fondi per il diritto alla casa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Operazione Forestale a Noto, Pachino e Rosolini per la caccia alle quaglie

Operazione Forestale a Noto, Pachino e Rosolini per la caccia alle quaglie

CronacaSiracusa

Gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno condotto un'operazione denominata"Coturnix 3" per contrastare la caccia illegale alla quaglia in un'area rurale della provincia di Siracusa, tra i comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo Passero. L'operazione è stata preceduta da prolungati appostamenti notturni per diverse giorni, al termine del quale gli agenti hanno sequestrato apparecchi per richiami acustici per attirarei volatili. "Il controllo del rispetto delle regole della caccia nelle aree rurali e la tutela dell'ambiente, a cura del Corpo forestale - dice l'assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino - sono tra le attività che l'assessorato svolge a salvaguardia della biodiversità. Per questo rivolgiamo un invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando comportamenti sospetti". La caccia alla quaglia è regolata da precise disposizioni che ne consentono l'esercizio solo in periodi specifici e con modalità rispettose della biodiversità. Nonostante tutto continuano a verificarsi episodi di bracconaggio, spesso legati all'uso di dispositivi illegali, come richiami acustici dotati di timer che si attivano e disattivano automaticamente, rendendo più complessa l'individuazione dei responsabili rispetto a lpassato.

Potrebbero Interessarti