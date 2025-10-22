Operazione Forestale a Noto, Pachino e Rosolini per la caccia alle quaglie

Gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno condotto un'operazione denominata"Coturnix 3" per contrastare la caccia illegale alla quaglia in un'area rurale della provincia di Siracusa, tra i comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo Passero. L'operazione è stata preceduta da prolungati appostamenti notturni per diverse giorni, al termine del quale gli agenti hanno sequestrato apparecchi per richiami acustici per attirarei volatili. "Il controllo del rispetto delle regole della caccia nelle aree rurali e la tutela dell'ambiente, a cura del Corpo forestale - dice l'assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino - sono tra le attività che l'assessorato svolge a salvaguardia della biodiversità. Per questo rivolgiamo un invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando comportamenti sospetti". La caccia alla quaglia è regolata da precise disposizioni che ne consentono l'esercizio solo in periodi specifici e con modalità rispettose della biodiversità. Nonostante tutto continuano a verificarsi episodi di bracconaggio, spesso legati all'uso di dispositivi illegali, come richiami acustici dotati di timer che si attivano e disattivano automaticamente, rendendo più complessa l'individuazione dei responsabili rispetto a lpassato.