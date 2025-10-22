Sequestrati a Messina 400 mila euro ad affiliato clan 'Romeo-Santapaola'

Beni per 400.000 euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Ros a un appartenente alla famiglia mafiosa "Romeo-Santapaola", operante a Messina e cellula di Cosa Nostra catanese. L'uomo fu arrestato il 6 luglio del 2017 nell'ambito dell'operazione cd "Beta", condotta dal Ros sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. L'analisi dei suoi redditi intrecciate con quelle sul patrimonio hanno fatto emergere come riciclasse in diverse societa' il denaro ottenuto dall'attivita' criminale. L'uomo e' stato condannato in via definitiva alla pena di anni 8 e mesi 3 di reclusione per la sua partecipazione all'associazione mafiosa promossa da Francesco Romeo e diretta da Vincenzo Romeo, collegati al clan Santapaola-Ercolano di Catania. I beni sequestrati consistono in un appartamento adibito a civile abitazione e due terreni coltivati ad agrumeto, tutti a Messina.