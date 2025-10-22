Sorpreso con un chilo di marijuana: arrestato a Pedara

I carabinieri della stazione di Pedara (Catania) hanno arrestato un 47enne ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione dell'uomo, sul terrazzo, i militari hanno scovato due piante di marijuana in avanzato stato di crescita, alte circa mezzo metro. In casa, invece, in un cassetto della cucina, c'era un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. L'ispezione è proseguita anche nel garage in uso al 47enne dove, dietro uno scatolone, i militari hanno recuperato 800 euro e una busta con quasi un chilo di marijuana, oltre a materiale e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza ed è stato posto ai domiciliari.