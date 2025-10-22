Comiso, work shop musicale per i cittadini: progetto della "Banda Diana"

Work shop musicale per tutti i cittadini che vogliono partecipare. Un progetto della banda “Diana” che vedrà il suo compimento a Gennaio 2026.

“ Si tratta di una iniziativa promossa e organizzata dai giovani componenti della nostra Banda “Diana” – spiega il sindaco Maria Rita Schembari –, nello specifico, di un workshop musicale rivolto a tutti i cittadini di Comiso che suonano uno strumento a fiato o a percussione, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza. L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro, collaborazione e crescita musicale, culminante in un concerto finale, che verrà realizzato dopo soltanto due o tre prove comuni. Naturalmente l’iniziativa è completamente a costo zero per i partecipanti: tutte le eventuali spese organizzative saranno sostenute interamente dalla Banda “Diana”.