ou
ULTIME NOTIZIE

Emergenza sfratti nel Ragusano. Sunia e Cgil: servono fondi per il diritto alla casa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Comiso, work shop musicale per i cittadini: progetto della "Banda Diana"

Comiso, work shop musicale per i cittadini: progetto della "Banda Diana"

SpettacoloRagusa

Work shop musicale per tutti i cittadini che vogliono partecipare. Un progetto della banda “Diana” che vedrà il suo compimento a Gennaio 2026.
“ Si tratta di una iniziativa promossa e organizzata dai giovani componenti della nostra Banda “Diana” – spiega il sindaco Maria Rita Schembari –, nello specifico, di un workshop musicale rivolto a tutti i cittadini di Comiso che suonano uno strumento a fiato o a percussione, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza. L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro, collaborazione e crescita musicale, culminante in un concerto finale, che verrà realizzato dopo soltanto due o tre prove comuni. Naturalmente l’iniziativa è completamente a costo zero per i partecipanti: tutte le eventuali spese organizzative saranno sostenute interamente dalla Banda “Diana”.

Potrebbero Interessarti