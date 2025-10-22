Vela, boom di iscrizioni a Palermo per i campionati itaiani classi olimpiche

Tutti pazzi per i campionati italiani delle classi olimpiche (Cico) Edison Next 2025, super regata a cura della Federazione Italiana Vela che riunisce tutte le discipline olimpiche in una unica località per assegnare i titoli tricolore.

Negli ultimi otto/dieci anni la vela olimpica italiana ha fatto scuola nel mondo, fino a vincere il medagliere di Parigi (Marsiglia) 2024, unica nazione con due medaglie d'oro. Ora tutti i più forti velisti delle classi olimpiche vogliono venire in Italia. E non a caso, proprio per intercettare questo trend, la Federvela ha trasformato da alcuni anni il CICO in un campionato italiano "Open", cioè aperto ad atleti internazionali. Il CICO

Edison Next di Palermo 2025 (cerimonia di apertura mercoledi 29 ottobre, regate da giovedi 30 a domenica 2 novembre) sta raccogliendo i risultati di queste premesse, e gli organizzatori - un consorzio di ben otto circoli velici palermitani - sono sotto pressione, dal momento che continuano a fioccare le iscrizioni. E

inevitabilmente è arrivata la decisione di prorogare il termine per inviare la propria iscrizione, adesso spostato a sabato 25 ottobre.Con i numeri attuali è prevista la presenza di oltre 350 veliste e velisti da quattordici nazioni (con l'Italia quindici) impegnati in dieci discipline olimpiche e due Para Sailing. A fare da richiamo, oltre all'opportunità di un confronto con i migliori atleti di alcune discipline, anche la città di Palermo e le località lungo la costa palermitana scelte come basi a terra e campi di regata: si va dal celebre Golfo di Mondello a Sferracavallo, dall'Addaura a Isola delle Femmine, offrendo lo spettacolo di uno degli sport più in vista in Italia negli ultimi anni. In gara atlete e atleti da Aruba, Austria, Brasile, Croazia, Germania, Grecia, Israele, Lituania, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Slovenia, Slovacchia, Usa, per un colpo d'occhio colorato e multinazionale. Saranno in gara ben tre medaglie d'oro olimpiche: oltre all'azzurra Marta Maggetti (windsurf iQFOiL

Parigi 2024), l'israeliano Tom Reuveny (windsurf maschile iQFOiL

Parigi 2024), l'olandese Kiran Badloe (windsurf RSX Tokyo 2020), e il bronzo dell'olandese Luc Van Opzeeland (windsurf iQFOiL Parigi 2024). La presenza di tanti big delle tavole a vela è facilitata anche dal successivo appuntamento Europeo del windsurf olimpico a Palermo dopo il CICO.

L'Italia "padrona di casa" schiera, oltre alla citata Maggetti, Lorenzo Brando Chiavarini (ILCA 7), Jana Germani (49er FX) con Bianca Caruso, stabilmente nella top-10 mondiale di specialità, la kiter Maggie Pescetto, i 470 di Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, Elena Berta e Giulio Calabrò, il campione mondiale in carica iQFOiL Nicolò Renna, i neo vice-campioni del mondo Nacra 17 Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Presente una numerosa squadra di veliste tedesche e norvegesi nella classe acrobatica 49er FX, due campionesse del windsurf femminile come la spagnola Pilar Lamadrid e la tedesca Alica Stuhlemmer. Al loro fianco una grande presenza di talenti giovani e giovanissimi, quell'onda azzurrina della vela che da anni conquista medaglie e trofei, proponendo ricambi pronti per la squadra maggiore. Tra essi Maddalena Spanu, campionessa del mondo di Formula Wing, all'esordio con le più grandi nel formula Kite, una folta squadra di timoniere e timonieri sulle classi singolo ILCA 6 e ILCA 7, tante coppie miste sul 470. Regateranno nelle avque di casa le giovani azzurre del 49er FX Sofia Giunchiglia e Giulia Schio. Saranno presenti il direttore tecnico della squadra olimpica Michele Marchesini e il dt Giovanile Alessandra Sensini.