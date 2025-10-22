ou
Emergenza sfratti nel Ragusano. Sunia e Cgil: servono fondi per il diritto alla casa

Ars, manca il numero legale in Commissione per le nomine del governo

PoliticaCataniaMessinaPalermo

Questa mattina la commissione Affari istituzionali non si è potuta riunire per mancanza del numero legale. Erano presenti i deputati dell'opposizione ma per la maggioranza c'erano solo i rappresentanti di Fratelli d'Italia".
Lo dicono i componenti della commissione Affari istituzionali all'Ars del Partito democratico Michele Catanzaro e Mario Giambona, e del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno e Angelo Cambiano.
La commissione questa mattina avrebbe dovuto esprimere il parere sulle nomine relative allo Iacp di Siracusa.

