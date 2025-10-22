Equitazione, nel week end nel Trapanese ultima tappa per andare a Verona

La Sicilia del salto ostacoli di equitazione torna nuovamente in campo negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo (TP) da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, per individuare i binomi che rappresenteranno il Comitato Fise Sicilia in occasione del Gran Premio delle Regioni Under 21 in programma in ArenaFISE nell'ambito della 127^ Fieracavalli di Verona (6/9 novembre). A dare vita alla seconda e ultima tappa di selezione saranno oltre 200 cavalli e altrettanti cavalieri provenienti da tutta la Sicilia. Saranno tre, tutte sull'altezza di un metro e trenta centimetri, le differenti categorie che i binomi iscritti alla competizione dovranno affrontare per ottenere un posto nel Team Sicilia di Verona: una gara a fasi consecutive, il venerdì 24; una prova a tempo, sabato 25 e una prova mista (con barrage) nella giornata conclusiva di domenica 26 ottobre. Dopo la prima tappa, che si è già svolta negli impianti dell'Equistile Equestrian Centre di Pozzallo (Rg) dal 12 al 14 settembre, la classifica provvisoria vede in testa nelle prime cinque posizioni nell'ordine: le palermitane Melania Milazzo (C.I. Taytù) su Fhera e Sara Guarino (Asd Sporting Wolf) su Querto-S, il marsalese Marco Crimi (Riders Club) su Kasalla 3 e gli altri due palermitani Davide Scuteri (Asd Sporting Wolf) su Balko Rouge e Matteo Allò (Riders Club) su James Bont.

La selezione è certamente ancora lunga, ma al termine delle tre giornate di gara, domenica 26 ottobre, il Comitato Regionale potrà finalmente ufficializzare i nomi dei cinque componenti che saranno stati in grado di "staccare un biglietto" per la prestigiosa gara scaligera. Anche quest'anno la squadra siciliana del Gran Premio delle Regioni Under 21 sarà composta da cinque binomi tesserati per la Sicilia. Il Comitato Regionale ha voluto inserire una novità nel regolamento di selezione con l'istituzione di un Premio Speciale, stanziato dai due Comitati organizzatori delle tappe di selezione, e destinato, per un importo totale di 5 mila euro, ai componenti della squadra che prenderà parte al Gran Premio delle Regioni Under 21. Il Team isolano della Coppa delle Regioni Pony sarà, invece, individuato attraverso le classifiche del Team Pony Sicilia, iniziativa voluta dal Comitato regionale FISE Sicilia per lo sviluppo dell'equitazione giovanile e del settore pony, che prevede una serie di manifestazioni utili per l'ottenimento dei punti durante tutta la stagione. Il Gran Premio delle Regioni Under 21 riservato ai cavalli e la Coppa delle Regioni Pony di Verona sono due tra i più attesi eventi di interesse federale della stagione, che coinvolgono tutto il mondo giovanile degli sport equestri.

A prendere parte alle competizioni che si svolgeranno in ArenaFISE, il nuovo padiglione 11 del quartiere fieristico scaligero, saranno le squadre in rappresentanza di tutti i Comitati regionali FISE d'Italia. Numerose saranno le categorie aggiunte, alle quali prenderanno parte i diversi binomi provenienti da tutta la regione. Il clou è atteso con il Gran Premio del concorso, una prova a due manche con ostacoli alti un metro e quaranta centimetri, in programma nella giornata di chiusura dell'appuntamento a due passi dal Parco archeologico di Segesta.