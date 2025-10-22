ou
Emergenza sfratti nel Ragusano. Sunia e Cgil: servono fondi per il diritto alla casa

Tentato femminicidio a Milano, donna accoltellata al collo: è grave

Fatti&Notizie

Una donna di 62 anni, Luciana Ronchi, è stata accoltellata al viso e al collo oggi, martedì 22 ottobre, poco prima delle 10, sotto casa in via Grassini a Brussano, nell'hinterland di Milano. La donna ora lotta tra la vita e la morte.
Si cerca l'ex marito. L'uomo, 64 anni, in passato gestore di un bar e ora disoccupato, sarebbe stato visto scendere da un grosso scooter con un casco, per nascondere il volto, e con un coltello che non è stato ancora trovato. La donna sarebbe stata colpita sotto casa pochi istanti prima del passaggio di una pattuglia della Polizia locale che è poi intervenuta. "E' stato un agguato" secondo gli inquirenti.
La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è arrivata in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda. Rianimata, è stata sottoposta a un intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravissime. Sarebbe stata accoltellata a volto, collo - dove sono stati inferti i colpi più profondi -, addome e torace.

