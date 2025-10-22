ou
Presentato il progetto di riqualificazione dello stadio di Catanzaro

Altro sud

Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International specializzata nell'ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione, ha presentato il progetto per la riqualificazione dello stadio Ceravolo di Catanzaro.
Insieme al sindaco, Nicola Fiorita, hanno partecipato Floriano Noto, presidente dell'Us Catanzaro; Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale; Pasquale Squillace, assessore comunale ai Lavori pubblici, e Giovanni Giacobone, Architetto e Managing Partner di Sportium.
"L'operazione - é detto in un comunicato - mira a trasformare lo stadio in una struttura all'avanguardia, capace di ospitare fino a 15.800 persone ed essere palcoscenico di eventi di alto livello, in conformità con le normative statali e sportive delle principali realtà come Coni, Uefa e Figc".
"Il Ceravolo - ha detto il sindaco Fiorita - è molto più di uno stadio: è un luogo simbolico per la città, un patrimonio di memoria, passione e identità collettiva.

