Cirò Marina, gli revocano affidamento in prova e va in carcere per maltrattamenti

Altro sud

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone a carico di un 47enne dopo che per l'uomo é stata disposta la revoca dell'affidamento in prova a cui era sottoposto in relazione ad una condanna per reati contro il patrimonio.
Il provvedimento restrittivo é stato emesso dopo che da un'indagine condotta dai militari é emerso che l'uomo, durante il periodo della messa alla prova, si é reso responsabile di un serie di maltrattanti ai danni della compagna, vittima, in più occasioni, riferiscono i carabinieri, di violenze fisiche e verbali, con schiaffi, insulti e minacce.
Per questi motivi l'Ufficio di sorveglianza di Catanzaro ha revocato il beneficio che era stato concesso al 47enne, disponendone la traduzione in carcere.

