Acate, strade rurali sommerse dal fango: disagi e pericoli per gli agricoltori

Con l’arrivo delle prime piogge ritornano i disagi in alcune zone del comprensorio agricolo e i proprietari dei terreni lanciano l’ennesimo appello alle Autorità per la sistemazione delle arterie, alcune quasi impercorribili. Succede da tempo, in particolare, nelle contrade Biddine Sottano e Ficuzza, nonostante alcuni interventi siano stati eseguiti.

“Malgrado le numerose segnalazioni alle amministrazioni comunali che si sono succedute – spiega Gianpiero Caradonna - la situazione non è cambiata con notevoli pericoli per chi, produttori, lavoratori, alunni in visita, percorre la strada per accedere alle aziende vitivinicole di Biddine: attualmente il fango che si è creato rende l’accesso insicuro. Siamo disperati”.

Non è meno grave la situazione in contrada Ficuzza: “Oggi – aggiunge Gianni Campagnolo - si è ripresentata la solita criticità che si verifica da diversi anni. Appena si sviluppa un acquazzone, o un forte temporale, nei territori limitrofi al Torrente Terrana-Ficuzza, ecco puntualissima la piena. Pur avendo altre possibili strade per accedere ai nostri fondi agricoli , sei impossibilitato a passarci perché ci rimetti il mezzo a causa della stradella sterrata. Ad ogni modo, si deve cercare una soluzione urgente per realizzare una struttura sul torrente per poter dare la possibilità agli operatori agricoli, di potere passare in tranquillità”.

Occorrerebbe costruire, secondo i proprietari, un ponticello per collegare i terreni: esiste solo una semplice passerella che negli anni è stata sommersa, interrata dagli eventi. Gli interessati sostengono di essersi sobbarcate notevole spese per la pulizia del torrente, quando dovrebbero essere Comune di Acate e Consorzio di Bonifica, in sinergia, ad intervenire.

(Foto archivio)