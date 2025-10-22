Emergenza sfratti nel Ragusano. Sunia e Cgil: servono fondi per il diritto alla casa

“L’emergenza abitativa nel territorio ragusano ha assunto dimensioni sempre più gravi, e i numeri lo confermano: cresce il disagio sociale, aumentano gli sfratti e le famiglie in difficoltà economica si trovano senza strumenti di tutela adeguati”. È quanto dichiarano in una nota congiunta il SUNIA e la CGIL di Ragusa, commentando i dati diffusi dal Ministero dell’Interno ed elaborati dal centro studi nazionale della Confederazione. Nel 2024, in provincia di Ragusa sono stati emessi 138 provvedimenti di sfratto, le richieste di esecuzione presentate agli ufficiali giudiziari sono state 459, mentre 77 gli sfratti eseguiti con forza pubblica. Numeri che, se rapportati alla dimensione del territorio, delineano un quadro di emergenza sociale silenziosa ma diffusa. “Dietro questi dati che non comprendono gli sfatti effettuati senza ricorso all'azione giudiziaria e quindi inferiori rispetto allo stato reale della situazione, ci sono volti, non statistiche, sottolinea Salvuccio Ciranna, responsabile provinciale del SUNIA Ragusa, famiglie monoreddito, anziani, lavoratori e giovani coppie che non riescono più a sostenere il peso di un affitto. Tra le proposte avanzate al Governo nazionale: rifinanziare il Fondo di sostegno all’affitto e quello per la morosità incolpevole con almeno 900 milioni di euro; incrementare il patrimonio pubblico di edilizia residenziale (ERP) con almeno 600 mila unità attraverso la riqualificazione di immobili e aree dismesse.

"Nel Ragusano, aggiunge Giuseppe Roccuzzo (nella foto), segretario generale della CGIL di Ragusa, la crisi della casa si intreccia con quella del lavoro. Salari bassi, contratti precari e assenza di politiche di welfare rendono sempre più difficile vivere dignitosamente. Senza una strategia integrata che coinvolga Comuni, Prefettura e parti sociali, rischiamo di aggravare le disuguaglianze e di spingere fuori dal territorio chi lavora e costruisce qui la propria vita.