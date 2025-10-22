ou
Morta all'ospedale Niguarda la donna accoltellata a Milano, preso l'ex marito

Fatti&Notizie

E'morta all'ospedale di Niguarda dove era arrivata questa mattina in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall'ex marito, Luciana Ronchi.
La donna di 62 anni, che aveva una profonda ferita alla giugulare ed altre a torace e addome, era stata operata dalla équipe del trauma center ma le sue condizioni sono da subito apparse gravissime.
Intanto è stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del femminicidio della ex moglie in via Grassini a Milano stamani.
Si trovava nel Parco Nord.

