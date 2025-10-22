Intimidazione alla polizia a Bari, individuato il responsabile

Sarebbe stato individuato dagli agenti della Digos della questura di Bari il presunto autore dell'atto intimidatorio ai danni della polizia. Si tratterebbe di una persona intercettata in via Fanelli dove sono stati eseguiti, nel pomeriggio di oggi, alcuni controlli.

Gli accertamenti sono stati disposti nell'ambito delle indagini sul rinvenimento, avvenuto ieri a pochi passi dalla questura, di un proiettile con accanto un ritaglio di giornale in cui si vede un poliziotto di spalle con una delle unità cinofile Utili agli accertamenti investigativi è stata l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona in cui è stato trovato il proiettile. La posizione del presunto responsabile è al vaglio delle autorità competenti e potrebbe rispondere di minacce.