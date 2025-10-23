ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa, beni per un milione sequestrati a esponente legato al clan Attanasio

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Siracusa, beni per un milione sequestrati a esponente legato al clan Attanasio

Siracusa, beni per un milione sequestrati a esponente legato al clan Attanasio

CronacaSiracusa

Beni stimati in un milione di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Catania a un 46enne recentemente condannato per associazione mafiosa per avere fatto parte della cosca Attanasio, attiva a Siracusa.
Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo etneo che ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore di Catania e dal direttore della Dia.
Sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società di Siracusa operante nel settore della ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e bar nonché della produzione di prodotti di panetteria.

Potrebbero Interessarti