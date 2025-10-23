Bomba carta a Palermo sotto l'abitazione dell'assessore Ferrandelli

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Palermo dove una bomba carta è esplosa sotto l'abitazione dell'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Il boato è stato avvertito da tutto il quartiere. Decine le persone che sono scese per strada per la paura. Non risultano danni a cose o a persone. Poche ore prima, l'assessore all'emergenza abitativa Ferandelli aveva espresso critiche contro chi aveva vandalizzato una alloggio popolare sgomberato.

"Questi gesti non m'intimoriscono.Sono molto sereno e proseguirò nella mia azione. Ho presentato diverse denunce e adesso attendiamo il lavoro degli investigatori. Tutto questo non ci fermerà". Lo dice l'assessor eall'Emergenza abitativa del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, sulla bomba carta fatta esplodere davanti la suacasa. Ieri pomeriggio aveva denunciato lo stato di un immobilesgomberato e occupato abusivamente, poi dato alle fiamme nellanotte. "C'è stato un forte boato intorno alle 23 - ricostruisce Ferrandelli - tutti i vicini si sono affacciati. Ero dai carabinieri, a Borgo Nuovo. Stavo rassicurando gli abitanti del posto. Mentre ero lì, a un certo punto mi è arrivata una telefonata da parte dei vicini per raccontarmi di quel forte boato davanti casa. Vedremo. Ma di certo la determinazione non viene meno". Gli interventi contro le occupazioni abusive sono sempre più frequenti a Palermo. Proprio nei giorni scorsi l'assessore aveva dato notizia di altre quattro case popolari acquisite nuovamente al patrimonio del Comune di Palermo.

"Desidero esprimere, a nome mio e di tutta la Giunta comunale, la più sincera solidarietà e vicinanza all'assessore all'Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, per il grave episodio che lo ha coinvolto nella serata di ieri. Si tratta di un fatto che condanniamo con fermezza e che, indipendentemente dall'esito delle indagini in corso, non potrà in alcun modo intimidire o rallentare il nostro impegno". Lo afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla,sulla bomba carta fatta esplodere davanti l'abitazione d iFerrandelli. "Siamo in attesa - aggiunge - che le autorità competenti chiariscano la natura dell'esplosione avvenuta sotto casa dell'assessore e se possa essere collegata agli eventi accaduti a Borgo Nuovo, dove un immobile popolare, già sgomberato e pronto per essere assegnato a una famiglia avente diritto, è stato oggetto di atti vandalici e successivamente incendiato". "Voglio essere molto chiaro - dice Lagalla - l'amministrazione comunale continuerà, insieme all'assessore Ferrandelli, a portare avanti con determinazione il percorso di legalità che abbiamo intrapreso nella gestione degli alloggi popolari. Non arretreremo di un passo. Restituire le case a chi ne ha diritto e contrastare le occupazioni abusive significa difendere un principio di giustizia sociale e tutelare un diritto sacro come quello alla casa. Per troppo tempo, davanti a questi problemi - sottolinea il sindaco di Palermo - si è preferito voltarsi dall'altra parte. Noi, invece, abbiamo scelto di affrontarli con coraggio e responsabilità. È un percorso difficile, ma necessario per affermare la legalità e garantire equità a tutti i cittadini. Ho già avuto modo, ieri - conclude Lagalla - di conferire con il Prefetto su quanto accaduto, ribadendo la volontà dell'amministrazione di proseguire con determinazione su questa strada. Palermo deve sapere che lo Stato e le istituzioni non si piegheranno davanti a nessuna intimidazione".