Fiamme a Palermo in appartamento appena sgomberato a Borgo Nuovo

Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel quartiere periferico Borgo Nuovo di Palermo. Un incendio è divampato in un'abitazione in via Bronte , che nel pomeriggio era stato sgomberato. Secondo una prima ricostruzione chi abitava abusivamente l'appartamento, si sarebbe ripresentato dopo che l'assessore Fabrizio Ferrandelli aveva effettuato lo sfratto e aveva denunciato le pessime condizioni in cui versava la casa. Poco prima delle 21 quando gli agenti si sono allontanati è scoppiato l'incendio.