Legge di Bilancio, resta aumento tassa prima casa su Airbnb: insorgono le categorie

Nell'ultima versione della legge di bilancio, bollinata dalla Ragioneria e trasmessa al Senato, resta l'innalzamento dal 21 al 26% della tassa per l'affitto della prima casa escludendo solo coloro (una percentuale minima secondo le stime della Ragioneria) che non fanno ricorso per la locazione a intermediari o piattaforme come Booking o AirBnB. Insorgono lec ategorie, protesta Forza Italia, mentre Fdi afferma che in Parlamento sarà poi trovata una soluzione. 'Non essendo in sostanza cambiato nulla rispetto alla bozza, ci aspettiamo che i due vicepremier confermino il loro impegno all'eliminazione della norma', incalza Confedilizia. 'Non faremo mai cassa sulla casa degli italiani', dice l'azzurro Caramanna, responsabile del Dipartimento casa. Le misure su banche e assicurazioni portano ad un gettito di 4,11 miliardi nel 2026, un importo quasi identico nel 2027 che scende poi a 1,8 miliardi l'anno seguente per un totale di 10 miliardi.