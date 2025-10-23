ou
ULTIME NOTIZIE

Violentata in un parcheggio discoteca a Catania: 2 condanne definitive

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Legge di Bilancio, resta aumento tassa prima casa su Airbnb: insorgono le categorie

Legge di Bilancio, resta aumento tassa prima casa su Airbnb: insorgono le categorie

Fatti&Notizie

Nell'ultima versione della legge di bilancio, bollinata dalla Ragioneria e trasmessa al Senato, resta l'innalzamento dal 21 al 26% della tassa per l'affitto della prima casa escludendo solo coloro (una percentuale minima secondo le stime della Ragioneria) che non fanno ricorso per la locazione a intermediari o piattaforme come Booking o AirBnB. Insorgono lec ategorie, protesta Forza Italia, mentre Fdi afferma che in Parlamento sarà poi trovata una soluzione. 'Non essendo in sostanza cambiato nulla rispetto alla bozza, ci aspettiamo che i due vicepremier confermino il loro impegno all'eliminazione della norma', incalza Confedilizia. 'Non faremo mai cassa sulla casa degli italiani', dice l'azzurro Caramanna, responsabile del Dipartimento casa. Le misure su banche e assicurazioni portano ad un gettito di 4,11 miliardi nel 2026, un importo quasi identico nel 2027 che scende poi a 1,8 miliardi l'anno seguente per un totale di 10 miliardi.

Potrebbero Interessarti