Meloni in Parlamento: " Con Kiev ma no a soldati, con la Palestina ma senza Hamas"

Con Kiev, ma senza soldati. Pronti a riconoscere lo Stato di Palestina, ma senza Hamas. La premier Meloni conferma in Parlamento la posizione dell'Italia alla vigilia del Consiglio europeo. Frenata sugli asset russi: 'Rispettare sostenibilità e diritto'. Monito sul clima: 'L'Ue cambi approccio o voteremono'. Quanto alle regole, no al voto a maggioranza: 'L'Europa va avanti solo all'unanimità'. Poi l'attacco alle opposizioni:'Stiamo uscendo dalla procedura di infrazione in cui l'attuale opposizione ci ha portato dai tempi del Covid, usando la flessibilità per sprechi di ogni genere'. 'Su Ranucci fango da Schlein e lo paga l'Italia. Parole gravissime, sapete bene che libertà non è a rischio'. 'Sei la cheerleader di Trump', la replica del M5s. Centrosinistra in ordine sparso sullerisoluzioni. Passano quella di maggioranza e il testo di Calendacon la mano tesa del governo.