Dieci in ospedale dopo cataratta in clinica, aperta un'inchiesta a Catania

CronacaCatania

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sui ricoveri nei pronto soccorso del capoluogo etneo di almeno una decina di persone operate di cataratta lo stesso giorno in una clinica privata.
Alcuni dei pazienti hanno subito danni all'occhio operato e per questo, secondo quanto apprende l'ANSA, il reato ipotizzato è di lesioni gravissime per avere causato l'indebolimento del senso visivo.
L'inchiesta è coordinata dal pool di magistrati coordinati dall'aggiunto Agata Santonocito.

