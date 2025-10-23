Nominati i responsabili dei Dipartimenti tematici di Fratelli d'Italia a Siracusa

Con soddisfazione e senso di responsabilità, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Siracusa annuncia la nomina dei Responsabili dei Dipartimenti tematici del partito, avvenuta nel corso della seduta del Coordinamento tenutasi venerdì 17 ottobre 2025. Le nomine rappresentano un ulteriore passo nel percorso di radicamento e organizzazione del partito sul territorio, finalizzato a rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia in ogni ambito della vita cittadina e a favorire una partecipazione sempre più ampia, competente e consapevole. «Abbiamo voluto dare una struttura operativa ai nostri dipartimenti tematici – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Siracusa Paolo Romano – per rendere il nostro partito ancora più vicino ai cittadini, capace di ascoltare, elaborare proposte concrete e incidere con serietà sulle scelte amministrative e politiche della città. È un lavoro di squadra, fondato su esperienza, entusiasmo e spirito di servizio». I Dipartimenti tematici costituiranno un importante strumento di confronto e proposta su questioni fondamentali per Siracusa – dallo sviluppo economico al sociale, dall’ambiente alla cultura, dalla sicurezza al turismo – contribuendo a delineare una visione condivisa e concreta per il futuro della città.

1) Sicurezza, Legalità e rapporti Forze dell’ordine Rappazzo Giuseppe

2) Giustizia Gibilisco Marzia

3) Attività culturali e innovazione Giudice Alessandro

4) Agricoltura e Cultura Rurale Implatini Francesco

5) Istruzione ed edilizia scolastica Bellassai Fabio

6) Equità sociale e disabilità Lo Monaco Luca

7) Attività ed iniziative editoriali Bordonaro Maria

8) Turismo, Spettacolo e Arte Salemi Roberta

9) Rapporti con i sindacati e pensionati D’Italia Di Mauro Maurizio

10) Trasporti e infrastrutture Genova Tecla

11) Sanità Regolo Carlo

12) Eccellenze Italiane Aglieco Lucia

13) Finanza e Assicurazioni Nastasi Sebastiano

14) Territorio, Paesaggio e Ambiente Mazzeo Maria

15) Politiche sportive e rapporti Enti Locali Midolo Francesco

16) Comunicazione Perricone Carmen