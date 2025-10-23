ou
Recital pianistico a Marsala di Nicolò Giuliano Tuccio

SpettacoloTrapani

Domenica 26 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Eliodoro Sollima si terrà un recital pianistico di alto profilo che rientra tra gli eventi del cartellone della XXV Stagione Concertistica promossa dall’Accademia Beethoven di Marsala. Sul palco salirà Nicolò Giuliano Tuccia, pianista considerato da Leslie Howard uno dei musicisti più sensibili e interessanti della sua generazione, un talento emergente con un curriculum già ricco di successi internazionali.

