Smantellata una piazza di spaccio in via Algeri: 2 arresti a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa e i Poliziotti del Reparto Volanti della Polizia di Stato della Questura di Siracusa hanno smantellato una piazza di spaccio arrestando un 35enne e un 45enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 44enne è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e un 32enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti. Durante un controllo all’interno di una palazzina delle case popolari di Via Algeri, il 45enne, con precedenti di polizia per reati in materia di armi, è stato sorpreso mentre faceva da vedetta alla piazza di spaccio gestita dal 35enne, gravato da precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Quest’ultimo aveva allestito un tavolo dove esponeva 86 dosi di cocaina, 168 di crack e 65 di hashish; lo stupefacente e 385 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. Sorpresi dal blitz di Polizia e Carabinieri, i tre hanno cercato di darsi alla fuga e il 44enne, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro la persona e il patrimonio, ha scaraventato un divanetto contro gli operanti nel tentativo di ostacolare le operazioni e il recupero dello stupefacente. L’assuntore 32enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish.