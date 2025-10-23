You pol lo segnala per spaccio: denunciato a Lentini

Come noto YouPol è l 'app della Polizia di Stato per segnalare episodi di bullismo, spaccio di droga e violenza domestica in modo anonimo o registrato, permettendo l'invio di messaggi, foto e video. L'applicazione è un canale di comunicazione diretta​ con la Polizia di Stato per situazioni che non richiedono un intervento di emergenza immediato (per il quale è sempre attivo il Numero Unico di Emergenza 112). Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Lentini hanno denunciato un uomo di 41 anni per possesso di sostanze stupefacenti (6,5 grammi di cocaina e 1,8 grammi di marijuana) e per detenzione illegale di 9 cartucce calibro 22, dopo che, tramite l’applicazione YouPol, era pervenuta una segnalazione che ha consentito loro di effettuare, nell’abitazione del denunciato, un’attenta perquisizione domiciliare.