ou
ULTIME NOTIZIE

Violentata in un parcheggio discoteca a Catania: 2 condanne definitive

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ruba in cantiere di viale Scala Greca a Siracusa: finisce ai domiciliari

Ruba in cantiere di viale Scala Greca a Siracusa: finisce ai domiciliari

CronacaSiracusa

Nella tarda mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura hanno arrestato un uomo di 30 anni per i reati di furto aggravato e porto illegale di oggetti atti ad offendere. I Poliziotti, intervenuti per la segnalazione di un uomo sospetto nei pressi di un cantiere sito nella zona di Viale Scala Greca, notavano un soggetto che, con fare furtivo, scavalcava un cancello. Il trentenne portava con sé una borsa piena di materiale ferroso. Immediatamente bloccato e identificato, veniva trovato in possesso di una forbice, un giravite, una chiave inglese e dei tubi di rame da poco tagliati e asportati. All’arrestato è stato sequestrato anche un ciclomotore. Dopo le incombenze di legge, il trentenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari.

Potrebbero Interessarti