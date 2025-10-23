Ruba in cantiere di viale Scala Greca a Siracusa: finisce ai domiciliari

Nella tarda mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura hanno arrestato un uomo di 30 anni per i reati di furto aggravato e porto illegale di oggetti atti ad offendere. I Poliziotti, intervenuti per la segnalazione di un uomo sospetto nei pressi di un cantiere sito nella zona di Viale Scala Greca, notavano un soggetto che, con fare furtivo, scavalcava un cancello. Il trentenne portava con sé una borsa piena di materiale ferroso. Immediatamente bloccato e identificato, veniva trovato in possesso di una forbice, un giravite, una chiave inglese e dei tubi di rame da poco tagliati e asportati. All’arrestato è stato sequestrato anche un ciclomotore. Dopo le incombenze di legge, il trentenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari.