ULTIME NOTIZIE

Violentata in un parcheggio discoteca a Catania: 2 condanne definitive

Form di ricerca

Due spacciatori presi a Palermo in 2 operazioni distinte

Due spacciatori presi a Palermo in 2 operazioni distinte

CronacaPalermo

Due pusher, di 29 e 18 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è avvenuto in via Bologni dove i militari hanno fermato un'auto con a bordo tre uomini, tutti con precedenti. In auto anche il 29enne che ha gettato dal finestrino un pacchetto, recuperato dai carabinieri, con dentro dodici dosi di crack e hashish pronte per la vendita. Il secondo arresto, nei pressi di via Mortillaro, dove il 18enne è stato trovato in possesso di undici dosi di hashish nascoste nella tasca della giacca e nei boxer. Per entrambi il gip ha disposto l'obbligo di dimora.

