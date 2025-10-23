Violenza giovanile, a Monreale un patto educativo

Un patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra i giovani. A siglarlo, dopo mesi di lavoro in un tavolo comune, sono stati l'Arcidiocesi di Monreale, la compagnia di Monreale dell'Arma dei carabinieri, l'Asp di Palermo, il Comune di Monreale, la Guardia di finanza, le istituzioni scolastiche di Monreale, l'Osservatorio 'Piera Autovino per la prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica' e il Siap, sindacato italiano della polizia di Stato. Un'iniziativa fortemente voluta dall'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, da quasi un anno al lavoro con il suo staff di esperti per attuare azioni di sostegno e di promozione della cultura della legalità e per contrastare fenomeni di violenza sempre più dilaganti. Ben prima dei recenti fatti di cronaca che hanno colpito Palermo e Monreale. ''Non si tratta di fenomeni che riguardano soltanto la nostra comunità - sottolinea monsignor Isacchi - e questa considerazione costituisce un'aggravante perché significa che esiste in tutto il Paese un malessere diffuso che riguarda i giovani e il loro processo di crescita, ma anche la capacità della società di accompagnarli verso atteggiamenti consapevoli. Ecco perché gli aspetti culturali devono costituire momenti fondamentali affinché i giovani diventino la parte sana e attiva delle nostre comunità. Per tali motivi abbiamo pensato di creare un parterre istituzionale in grado di abbracciare i vari aspetti del sociale e costruire strumenti adeguati per contrastare quella che oggi può essere veramente considerata una emergenza sociale''. La premessa che introduce i capitoli del Patto prende in esame le varie facce del problema: dal bullismo e cyberbullismo, alla diffusione di massa di droghe, soprattutto crack; dalla violenza del linguaggio alle diverse forme di abuso che i giovani talvolta subiscono all'interno delle famiglie e nei luoghi di aggregazione. "Il Patto educativo - dice Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale - rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione di una comunità coesa e responsabile, capace di prendersi cura dei propri giovani. Attraverso la collaborazione tra istituzioni civili, religiose, scolastiche e le forze dell'ordine intendiamo rafforzare la rete educativa del territorio e promuovere azioni condivise di prevenzione, formazione e sostegno. Solo unendo le competenze e l'impegno di tutti possiamo garantire alle nuove generazioni un futuro fondato sulla legalità''. Il Patto, in questa prima fase sperimentale, avrà la sua applicazione nell'anno scolastico 2025/26 ed è rinnovabile per i due anni successivi. Dopo l'insediamento dei tavoli di lavoro, sono previste la progettazione di concorsi di carattere multimediale riservato agli studenti, attività formative e di laboratorio e spazi di ascolto nelle scuole. Iniziative di formazione sono contemporaneamente strutturate per docenti, personale educativo e per le famiglie, in un percorso di sensibilizzazione ritenuto fondamentale tanto quanto gli incontri periodici con esponenti delle forze dell'ordine. Il coordinamento del progetto è affidato all'Arcidiocesi di Monreale, mentre sarà il Comune di Monreale a mettere a disposizione le necessarie risorse economiche e i luoghi pubblici che saranno utilizzati nel percorso di formazione.