Autostrada Siracusa-Gela, soldi "dirottati" sul Ponte di Messina: il M5S non ci sta

Commemorazione defunti, collegamenti di bus urbani a Siracusa col camposanto

CronacaSiracusa

Anche quest'anno, il settore Mobilità e trasporti del Comune di Siracusa ha disposto l’attivazione di una linea urbana per garantire il collegamento con il cimitero cittadino nei giorni 1 e 2 novembre, in occasione della commemorazione dei Defunti.
​In previsione delle necessità degli utenti, la linea urbana effettuerà corse dalle 7 alle 19, secondo il seguente itinerario: Via Rubino - Via Malta - Corso Umberto – Viale Regina Margherita - Pantheon - Corso Gelone – Viale Paolo Orsi - Viale Ermocrate - Cimitero – Viale Ermocrate. La frequenza sarà di una corsa ogni trenta minuti.
​Dal parcheggio di via Elorina, inoltre, nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre sarà attiva la navetta gratuita per raggiungere piazzale Marconi e quindi spostarsi verso Ortigia o curiosare tra le bancarelle della tradizionale Fiera dei Morti. Le corse saranno attive dalle ore 17 alle 24 del 31 ottobre e dalle 9 alle 24 nei giorni 1 e 2 novembre.
​"Anche in questa occasione – dice l’assessore alla Mobilità Enzo Pantano – abbiamo voluto garantire un servizio efficiente per agevolare gli spostamenti dei cittadini. Invito tutti ad usufruire dei mezzi pubblici in modo da evitare disagi e favorire la mobilità sostenibile. Ringrazio il sindaco Francesco Italia per l'attenzione costante verso i servizi per l'utenza".

