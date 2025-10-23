Rapina stile 'arancia meccanica' a Portopalo, vittima presa a botte

Singolare rapina stile 'arancia meccanica' è stata portata a termine a Portopalo di Capo Passero. Il fatto è accaduto domenica scorsa verso le 20, ma la notizia è stata secretata, anche se in paese tutti lo sanno, anche se la rapina non è stata ufficializzataalla stampa. Vittima di un vero proprio commando formato da 4 rapinatori, è stato un uomo, cinquantenne, che abita in un piccolo condominio alla periferia di Portopalo. I rapinatori sarebbero arrivati sul posto con una piccola utilitaria. Hanno bussato alla porta e senza utilizzare le armi, hanno picchiato la vittima che ha dovuto consegnare ai banditi un orologio di valore che teneva al polso, denaro in contanti ed il porafogli. Arraffato il bottino i malviventi si sono allontanati facendo perderele tracce. L'uomo appena ripresosi dallo choc, ha denunciato la rapina in casa alla locale stazione dei carabinieri. Si tratta di un'azione criminale grave per un paese con meno di quattromila abitanti dove non dovrebbe essere così complicato garantire l'ordine pubblico.