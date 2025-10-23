Calenda a Catania: faremo richiesta per commissario nella Sanità e l'acqua

"Lunedì presenteremo una proposta di commissariamento della Regione Sicilia per ciò che concerne la Sanità e la gestione dell'acqua la gestione dei rifiuti. La battaglia sulla Sicilia, perché i siciliani abbiano servizi decenti, è una battaglia prioritaria di Azione, perché il nostro lavoro è questo". Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda da Catania prima di intervenire al dibattito "Mezzogiorno questione nazionale, questione europea" organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche e sociali dell'Università di Catania.

"Io non sono mai stato nel campo largo. Noi siamo nati quando il Pd ha fatto l'accordo con il M5S. Siamo un partito liberale di Centro che vuole parlare di fatti, non di alleanze", ha detto Carlo Calenda da Catania. "Lunedì presenteremo una proposta di commissariamento della Regione Siciliana per sanità, gestione dell'acqua e dei rifiuti. La battaglia per garantire ai siciliani servizi decenti è prioritaria per Azione, così come quella su Stellantis - ha specificato - Non sono pagato per discutere di alleanze: si fanno alle elezioni. Se il Governo Meloni fa qualcosa di buono lo riconosco, se serve lavorare con le opposizioni sul salario minimo, che è importante per l'Italia, dico che è giusto farlo. Non viviamo in funzione di schemi elettorali".

Il leader di Azione ha proseguito: "La Sicilia non riesce a spendere i fondi europei perché non ha una apparato che vuole spendere i fondi, ha un apparato che vuole gestire i fondi. Gestire i fondi vuol dire fare più nomine possibile di persone che poi voteranno sulla base del fatto che hai nominato altre persone, non sulla base del fatto che hai governato bene. Questa malattia della Sicilia è diventata talmente generalizzata da portare ad un ritorno dei feudatari.Feudatari che poi sono spesso figli di altri feudatari, nipoti di altri feudatari, che gestiscono pacchetti di voti. Per questo penso che l'unico modo per salvare questa regione sia commissariarla, azzerare il rapporto tra politica e spesa del denaro, perché provoca solamente corruzione e alla fine servizi che sono pietosi. Non vanno bene".