Omicidio Molinaro a Messina, convalidato un fermo

E' stato convalidato il fermo del 63enne catanese arrestato per l'omicidio avvenuto a Messina di Mario Molinaro, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto la notte dello scorso 27 settembre all'interno della propria abitazione, nel rione Maregrosso.

Le indagini sono state incentrate, sin dall'inizio, sulle frequentazioni dell'uomo. A seguito di accertamenti di polizia giudiziaria, è emersa la posizione del catanese, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe avuto un ruolo attivo nel decesso.

In particolare, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sessantatreenne, la sera del 26 settembre, avrebbe raggiunto l'uomo presso la propria abitazione, uccidendolo con un tubo da irrigazione avvolto per tre volte attorno al collo della vittima fino a provocarne il soffocamento.