Carlo e Camilla i primi reali britannici a pregare col Papa alla Cappella Sistina

Carlo è il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. In Vaticano il primo incontro, con svolta storica, tra Carlo e Papa Leone. "Benvenuto": il Papa accoglie così il monarca nella Biblioteca privata prima dell'inizio del colloquio privato. "I'm thrilled", replica Carlo ammirato dalle bellezze artistiche del Palazzo Apostolico. Con Carlo, la regina Camilla in abito nero.

Al momento dello scambio dei doni, re Carlo ha donato a Leone una grande fotografia in argento che ritrae la coppia reale e una icona di S. Edoardo confessore. A sua volta, il Papa ha omaggiato il re con una riproduzione del mosaico di Cristo Pantocratore che si trova nella cattedrale di Cefalù.

La preghiera comune

Poi il momento storico in Cappella Sistina: Carlo diventa il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. Prevost ha presieduto una preghiera ecumenica per la cura del Creato nella Cappella Sistina alla quale hanno partecipato re Carlo e Camilla. Ad affiancare il pontefice l’arcivescovo di York, Stephen Cottrell, che ha accompagnato i reali nella visita in Vaticano: si tratta della seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l'arcivescovo di Canterbury che non è presente in Vaticano in quanto Sarah Mullally prenderà possesso dell’arcidiocesi a marzo 2026.