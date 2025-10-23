Tajani:'Sulla manovra decide la politica, non i grand commis del Mef'

"Ogni partito deve cercare di rivendicare le proprie posizioni, ma l'impostazione della finanziaria è già chiusa.

Poi in Parlamento discuteremo dei dettagli, ma il grosso è chiuso", ha detto il ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani. Che margini di modifica ci sono sugli affitti brevi? "Il Parlamento farà il suo mestiere, le correzioni che si riterranno giuste e utili - risponde -. I gruppi parlamentari hanno tutto il diritto di fare emendamenti, la manovra non è stata blindata. Di certo non si possono mettere in discussione i saldi di bilancio e il quadro complessivo".

Manovra, il testo bollinato dalla Ragioneria

"Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse, ma decide la politica, non i grand commis", ha detto il vicepremier Antonio Tajani rispondendo ai cronisti a Bruxelles sulla manovra. Sugli affitti brevi "abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme". "Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come lo faremo sui dividendi", ha detto Tajani. "Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse, ma decide la politica, non i grand commis", ha aggiunto detto Tajani.

La tassa sugli affitti brevi "è una tassa sciocca con un gettito minimo che lede l'iniziativa privata e la proprietà privata che inavvertita è entrata in manovra perché non ne abbiamo parlato", dice il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Mario Sechi a un evento organizzato dal quotidiano Libero, a Roma. E ha aggiunto: "Quindi il destino è di venire cancellata tramite il voto parlamentare che è sovrano" ribadendo che "è stata una distrazione aumentare le tasse, perché mi sembra un'iniziativa poco utile".