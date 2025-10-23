La rapina ad Acireale a titolare agenzia di viaggi: arrestate 3 persone

Massimo Finocchiaro, di 49 anni, Alfio Lanzarotti, di 30, e Luciano Leotta di 44, sono stati arrestati da carabinieri per rapina aggravata e lesioni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Secondo la Procura di Catania sarebbero gli autori, assieme a un quarto complice ancora da identificare, dell'assalto, il 27 maggio scorso, al titolare di un'agenzia di viaggi di Acireale al quale avrebbero sottratto cinquemila euro.

Alla loro identificazione militari dell'Arma sono giunti anche alla visione di filmati di videosorveglianza della zona.