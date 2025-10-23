Diciannovesima sanzione Ue per Mosca, pure la Cina ferma l'acquisto del petrolio russo

Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese dell'Ue, si è concluso senza alcuna obiezione.

Le nuove sanzioni vanno a colpire l'export di Gnl russo, fulcro delle nuove misure Ue. Nel pacchetto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei Paesi Ue. "Oggi è un grande giorno per l'Europa e per l'Ucraina. L'impatto delle sanzioni sarà concreto", ha sottolineato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.

La scure delle sanzioni americane si abbatte sulla Russia: l'amministrazione di Donald Trump ha annunciato misure contro i giganti energetici di Mosca Rosneft e Lukoil, puntando il dito contro "il rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso". Dopo mesi di tentennamenti, voci e indiscrezioni, il tycoon ha detto che "era il momento giusto" di rispondere alle richieste di Kiev e dei suoi alleati occidentali con un pacchetto di sanzioni "tra le più ingenti che abbiamo mai imposto alla Russia", ha chiarito il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent. Che nel preannunciare la decisione, aveva accusato lo zar di non essere stato "onesto e schietto" con Trump. E ha invitato le nazioni ricche del G7 e altri alleati a "unirsi" agli Usa, mentre si attende per giovedì il sì dell'Ue al 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, dopo che la Slovacchia ha deciso di ritirare il suo veto sbloccando l'iter per l'approvazione. L'annuncio delle sanzioni giunge dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso chiaramente il suo allineamento con il tycoon sull'idea di congelare la guerra sulle attuali linee del fronte.

Il petrolio è in forte rialzo mentre si guarda alle sanzioni degli Stati Uniti sui big del petrolio russo. Il Wti sale del 4,3% a 60,97 dollari al barile. Il Brent guadagna il 4,2% a 65,23 dollari.

"La pressione delle sanzioni rimane fondamentale per contrastare l'aggressione russa e difendere il diritto internazionale. Le sanzioni funzionano e limitano la capacità della Russia di continuare la guerra. Insieme alle ultime decisive misure adottate dagli Stati Uniti, avvicinano la pace. E stiamo già lavorando con l'Ue alla preparazione del 20° pacchetto", afferma sui social il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

Le principali compagnie petrolifere statali cinesi hanno sospeso gli acquisti di petrolio russo trasportato via mare dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Rosneft e Lukoil, le due maggiori compagnie petrolifere di Mosca, hanno affermato giovedì diverse fonti commerciali. Lo scrive Reuters in un'esclusiva sul suo sito. La mossa arriva mentre le raffinerie in India, il maggiore acquirente di petrolio russo trasportato via mare, sono pronte a ridurre drasticamente le loro importazioni di greggio da Mosca, per conformarsi alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte del Cremlino .