Trafficante di essere umani arrestato a Crotone ed estradato

Personale della Questura di Crotone, del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e dell'Ufficio polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del capo di un'organizzazione internazionale dedita al traffico di esseri umani.

L'uomo, un iracheno, era sfuggito all'operazione "Karonte" condotta nel maggio 2023 dalla Squadra mobile di Crotone e dallo Sco con l'arresto di 29 persone indiziate di appartenere ad una associazione transnazionale che avrebbe favorito l'immigrazione clandestina dalla Turchia alle coste calabresi e siciliane, nonché il riciclaggio dei guadagni della stessa attività illecita.

L'uomo, riuscito a sfuggire alla cattura, è stato bloccato negli Emirati Arabi Uniti ed è stato estradato in Italia grazie alla collaborazione del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, con le autorità locali.

L'arrestato è ritenuto il promotore e vertice della cellula turca dell'associazione. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Secondo l'accusa, in particolare, l'uomo sarebbe risultato essere il promotore, con ruolo apicale dell'organizzazione, con il compito di gestire il flusso di denaro provento del traffico di migranti tramite varie agenzie con sede in Turchia, movimentando il denaro mediante il sistema Money Transfer e Hawala. Il soggetto è stato riconosciuto da molti migranti e ritenuto uomo di potere, titolare delle agenzie di viaggio presso cui venivano effettuati i pagamenti per effettuare le traversate illegali e raggiungere l'Italia.