ou
ULTIME NOTIZIE

Big match tra Catania e Benevento, Il Siracusa spera solo nel miracolo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Atto vandalico contro delegazione comunale di Rossano

Atto vandalico contro delegazione comunale di Rossano

Altro sud

Persone non identificate si sono introdotte la notte scorsa negli uffici della delegazione comunale di Rossano a Corigliano-Rossano e hanno devastato gli arredi, disperso documenti ovunque e imbrattato una delle stanze.
Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i dipendenti che questa mattina dovevano iniziare il turno di lavoro.
La porta d'ingresso è stata danneggiata e divelta.
Sul posto è intervenuta la Polizia, supportata dalla scientifica che sta lavorando sulle tracce lasciate da chi ha devastato la sede istituzionale.
Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite dagli investigatori che le stanno analizzando alla ricerca degli autori del gesto.

Potrebbero Interessarti