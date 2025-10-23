ou
Confiscati beni per più di un milione a esponente di 'ndrangheta di Cosenza

Beni per oltre un milione di euro sono stati confiscati dai finanzieri dello Scico e dei Comandi provinciali di Catanzaro e Cosenza riconducibili ad un soggetto nei cui confronti è stata irrogata nell'anno 2020 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, ulteriormente aggravata nel corso del 2022.
Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Catanzaro - Sezione per l'applicazione delle Misure di prevenzione ed ha riguardato un immobile e due imprese con relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari.
L'uomo, sempre nel 2022, è stato coinvolto nel procedimento "Reset" nell'ambito del quale è stato condannato dal Gup di Catanzaro a 13 anni e 8 mesi di reclusione poiché ritenuto organico al gruppo mafioso operante a Cosenza e nei territori limitrofi facente capo al boss Francesco Patitucci.
Nel 2023, inoltre, è stato implicato nell'operazione "Gentleman II", per violazioni in materia di stupefacenti. La sua posizione è pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari.
La confisca è stata disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione sulla base degli accertamenti di natura economico - patrimoniale coordinati dalla Dda di Catanzaro ed eseguiti dai finanzieri dei Nuclei di polizia economico-finanziaria di Catanzaro e di Cosenza, con la collaborazione dello Scico, sul profilo patrimoniale del destinatario e dei familiari per verificare la congruità del valore dei beni a disposizione rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta, che aveva già portato al sequestro degli stessi il 23 ottobre 2024.

