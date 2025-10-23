ou
ULTIME NOTIZIE

Big match tra Catania e Benevento, Il Siracusa spera solo nel miracolo

Sparatoria a Lamezia Terme al culmine di una lite, 2 feriti

Altro sud

Una lite tra due cittadini rom si è conclusa con una sparatoria e i due uomini sono rimasti feriti. E' accaduto a Lamezia Terme in via Cilea.
Entrambi sono stati soccorsi e portati al Pronto soccorso. Uno, secondo quanto si è appreso, sarebbe in gravi condizioni per una ferita all'addome.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno procedendo con le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Da accertare se i due sono stati raggiunti dai proiettili da una terza persona. Al Pronto soccorso anche agenti della polizia in supporto ai carabinieri.

