Comiso, approvato dal Consiglio comunale il piano triennale delle opere pubbliche

Il Consiglio comunale di Comiso ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027. "E' lo strumento che disegna la mappa della città nei prossimi tre anni - afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba. Per l’anno 2025 ci sono già nove cantieri aperti per un totale di circa diciotto milioni di euro di investimenti e alcune opere saranno già consegnate entro l'anno. Tra queste, il parcheggio del liceo Carducci con un investimento di 230 mila euro, la terza fase della rete fognaria di contrada Bellona, per 220 mila euro, l’ufficio merci del Cargo. Più ampio invece lo scenario previsto per i lavori cantierabili nel 2026, dove l’intervento più importante sarà la consegna dei lavori della via Papa Giovanni che consistono nella mitigazione del rischio idro geologico che, come tutti sanno, è un’opera fondamentale trattandosi di una via che si snoda nell’alveo del torrente Cucca in pieno centro storico, e che prevede un investimento di 21 milioni di euro. E sempre nel centro storico di Comiso, è previsto l’intervento di riqualificazione della via San Biagio, per un investimento di un milione e duecento mila euro. Un milione e seicento mila euro invece sono previsti per la riqualificazione e rigenerazione della strada degli Aragonesi che diverrà anche un percorso ambientalistico, naturalistico e turistico. Anche l’area mercatale di via Bufalino sarà cantierata nel 2026 per la totale sistemazione, con una somma di un milione e trecento mila euro. Ci sono poi gli interventi di edilizia residenziale e sociale presso l’area dell’aeroporto di Comiso per un investimento di tre milioni e mezzo di euro”.