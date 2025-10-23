Avola, consegnati i lavori per l'area di Protezione civile

Sono stati consegnati oggi i lavori per la realizzazione dell’Area Attendamenti di Protezione Civile, un’opera strategica per la sicurezza e la tutela del territorio comunale. La consegna formale e il sopralluogo sul sito, in prossimità dell’ospedale Di Maria e dell’uscita autostradale, segnano l’avvio di un progetto atteso da anni, destinato a diventare un punto di riferimento per la gestione delle emergenze e l’accoglienza della popolazione in caso di calamità, maxi emergenze o esigenze sociali. L’intervento, finanziato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, riguarda un’area di circa 53.000 metri quadrati e prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: viabilità interna, rete idrica e fognaria, illuminazione pubblica e impianti tecnologici.

“Si tratta di un risultato importante per la nostra città – dichiara il sindaco Rossana Cannata – che prosegue un percorso avviato già nel 2014 da Luca Cannata, il quale riuscì a recuperare e riportare ad Avola circa 3 milioni di euro di finanziamento. Dopo anni di pareri, acquisizioni e definizioni di contenziosi, oggi finalmente diamo avvio concreto ai lavori”. Un intervento che rappresenta un passo decisivo per rafforzare il sistema locale di protezione civile, garantendo alla comunità uno spazio sicuro, moderno e funzionale in caso di emergenze. “È il risultato di un lavoro costante, serio e determinato – conclude – che dimostra come alle parole preferiamo i fatti: noi realizziamo opere, altri si limitano alle chiacchiere”.