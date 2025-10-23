Democrazia partecipata, a Siracusa si vota in 7 sedi

​Nelle giornate di domani e sabato (24 e 25 ottobre), si potrà votare in presenza nei seggi allestiti in più punti della città per i progetti che concorrono ai finanziamenti previsti da Democrazia partecipata.

​Il 24, dalle 9 alle 13, urne aperte al liceo Corbino di viale Armando Diaz e al liceo Einaudi di via Canonico Nunzio Agnello; dalle 9 alle 14, nella sede del settore Politiche sociali, in via Italia 105. Il 25 ottobre, dalle 9 alle 14, saranno attivi i seggi di Cassibile e Belvedere, nelle rispettive sedi delle circoscrizioni, dell'Urban Center di via Nino Bixio 1 e del Centro anziani di via Foti.

​Possono votare i residenti a Siracusa a partire dai 16 anni di età. I progetti ammessi al voto sono 15.