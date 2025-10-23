ou
ULTIME NOTIZIE

Big match tra Catania e Benevento, Il Siracusa spera solo nel miracolo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Democrazia partecipata, a Siracusa si vota in 7 sedi

Democrazia partecipata, a Siracusa si vota in 7 sedi

PoliticaSiracusa

​Nelle giornate di domani e sabato (24 e 25 ottobre), si potrà votare in presenza nei seggi allestiti in più punti della città per i progetti che concorrono ai finanziamenti previsti da Democrazia partecipata.
​Il 24, dalle 9 alle 13, urne aperte al liceo Corbino di viale Armando Diaz e al liceo Einaudi di via Canonico Nunzio Agnello; dalle 9 alle 14, nella sede del settore Politiche sociali, in via Italia 105. Il 25 ottobre, dalle 9 alle 14, saranno attivi i seggi di Cassibile e Belvedere, nelle rispettive sedi delle circoscrizioni, dell'Urban Center di via Nino Bixio 1 e del Centro anziani di via Foti.
​Possono votare i residenti a Siracusa a partire dai 16 anni di età. I progetti ammessi al voto sono 15.

Potrebbero Interessarti