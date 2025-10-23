Big match tra Catania e Benevento, Il Siracusa spera solo nel miracolo

La serie C torna in campo con l'undicesima giornata della stagione regolare. Nel girone C si fa sempre più interessante la lotta al vertice dopo i risultati della scorsa settimana. Il Catania ha battuto la Salernitana (2-0) avvicinandosi a un solo punto dalla vetta che i granata dividono con i cugini del Benevento. Ma non è finita perchè al "Massimino" questa settimana è in programma un nuovo big match, ovvero Catania-Benevento (domenica, ore 14.30): la squadra di Toscano può quindi dare una svolta ulteriore alla propria stagione, ma entrambe arrivano in ottima forma all'appuntamento perché anche la squadra di Auteri arriva da due successi. Per la Salernitana obiettivo immediato riscatto, con uno sguardo rivolto alla Sicilia; l'undici di Raffaele ospita all'Arechi" la Casertana (domenica, ore 20.30).

Il Casarano si è fermato sul più bello proprio nel suo momento migliore; anche la squadra di Di Bari è chiamata al riscatto sul campo del fanalino di coda Siracusa (sabato, ore 17.30) che ha vinto una sola volta e perso nelle altre nove occasioni.

All'elenco di chi vuol tornare a far punti bisogna aggiungere il Crotone, che si è fermato dopo due successi e che sarà impegnato in casa della Cavese (sabato, ore 14.30). Il Giugliano, che ha scelto Eziolino Capuano come terzo allenatore stagionale (si attende solo ufficialità) sarà ospite del Monopoli (domenica, ore 17.30). Ad aprire il programma sarà domani Foggia-Team Altamura (ore 20.30) con i pugliesi di Delio Rossi che hanno appena ritrovato la vittoria e cercano il bis.