Pozzallo, sequestrati dalla Guardia Costiera 250 chili di pesce non tracciato

Il personale della Capitaneria di porto di Pozzallo, durante servizi di controllo, ha individuato una persona che trasportava circa 250 chilogrammi di pesce privo della documentazione necessaria a garantirne la corretta tracciabilità, requisito fondamentale per la piena tutela del consumatore finale. Al termine degli accertamenti, al responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il prodotto è stato posto sotto sequestro. A seguito della verifica sanitaria effettuata dal personale veterinario, una parte del pescato è stata dichiarata non idonea al consumo umano e destinata allo smaltimento. La restante quantità – valutata idonea – sarà invece devoluta in beneficenza ad associazioni con finalità sociali.

La Capitaneria di porto di Pozzallo conferma che le attività di controllo continueranno con l’obiettivo di contrastare la pesca e la commercializzazione illecita, salvaguardare l’ecosistema marino e tutelare gli operatori del settore che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.