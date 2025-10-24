ou
Anas, da lunedì chiusure notturne sulla Catania-Siracusa

CronacaCataniaSiracusa

Dalle ore 21:00 di lunedì 27 ottobre alle ore 06:00 del giorno successivo, Anas effettuerà alcune verifiche agli impianti tecnologici posti all'interno delle due canne della galleria San Demetrio, ubicata tra i km 4,760 e 7,700 dell'autostrada "Catania-Siracusa". Lo rende noto Anas, sottolineando in una nota che durante le verifiche sarà interdetto il transito dei veicoli nelle gallerie, sia in direzione Catania sia in direzione Siracusa. Tale chiusura verrà estesa anche alle rampe dello svincolo di Lentini. Il percorso alternativo per gli utenti in transito verso Catania prevede l'uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Lentini, l'immissione sulla SS114 Dir, la prosecuzione lungo la SS114 e la successiva immissione sulla "Tangenziale di Catania" in direzione Messina. Per gli utenti in transito in direzione Siracusa, invece, è prevista l'uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Passo Martino, i veicoli potranno poi proseguire seguendo le indicazioni stradali fino a Siracusa lungo il percorso alternativo garantito tramite la SS114 "Orientale Sicula".

