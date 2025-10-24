ou
'Teatro del Borgo', apertura a Montalbano con omaggio a Dalla

Messina, nuove case per undici famiglie nel rione Taormina

CronacaMessina

A pochi mesi dalla consegna di 32 alloggi a nuclei familiari provenienti dal rione Taormina, altre 11 famiglie hanno ricevuto le chiavi della loro nuova casa. Sale così a 43 il numero complessivo degli alloggi consegnati da giugno a oggi dalla struttura commissariale per il risanamento,guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, impegnata su più fronti con l'obiettivo di dare una casa dignitosa a chi ancora vive nelle baraccopoli e di restituire decoro evivibilità a intere aree della città.

