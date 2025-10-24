'Teatro del Borgo', apertura a Montalbano con omaggio a Dalla

La nuova stagione teatrale del Teatro Domenico Popolo di Montalbano Elicona si è aperta con un appuntamento di grande intensità artistica e musicale. Lo spettacolo “L’anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla”, interpretato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, ha segnato l’inizio di un percorso culturale che si preannuncia ricco di suggestioni e contenuti di valore. Il trio ha saputo restituire con eleganza e profondità la poetica del cantautore bolognese, trasformando il concerto in un racconto sonoro dove la parola si fonde con la musica in un dialogo continuo e coinvolgente.

Attraverso arrangiamenti che mescolano jazz, canzone d’autore e influenze latinoamericane, le interpretazioni hanno dato nuova linfa a brani come “Caruso”, “Futura”, “La casa in riva al mare” e naturalmente “L’anno che verrà”. Non si è trattato di una semplice esecuzione musicale, ma di un vero e proprio viaggio narrativo, capace di evocare emozioni e riflessioni, con uno stile che ha reso omaggio alla capacità di Dalla di raccontare il presente e immaginare il futuro con ironia e delicatezza.

L’evento ha inaugurato la rassegna “Il fascino del Teatro nel Borgo”, che trasforma il Teatro Domenico Popolo in un centro pulsante di attività culturali, con un programma che spazia tra spettacoli teatrali, concerti, laboratori e incontri letterari. La direzione artistica, affidata a Nicola Calabria con il supporto organizzativo di Emanuela Segreto, ha costruito un cartellone che punta alla qualità e alla varietà, coinvolgendo artisti di rilievo.

Il sindaco Nino Todaro ha espresso soddisfazione per l’avvio della stagione, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere iniziative che favoriscano la partecipazione e il rilancio culturale e sociale del borgo.