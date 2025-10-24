Eremo di Croce Santa a Rosolini, il 15 dicembre la consegna del primo lotto

E' cominciato il conto alla rovescia per il completamento dei lavori di messa in sicurezza e fruibilità dell'Eremo di Croce Santa a Rosolini. Il sindaco Giovanni Spadola ha compiuto l'ennesimo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori che procedono secondo il cronoprogramma.

Per realizzare l'opera, il progetto dell'Eremo è stato diviso in due lotti, anche perchè i primi soldi stanziati dalla Regione non erano sufficienti per la revisione dei costi.

L'opera grazie all'interessamento del deputato di riferimento della zona Sud, Riccardo Gennuso, è stata completamente finanziata con i fondi del Dipartimento regionale della Protezione civile.

“L' Eremo di Croce Santa – ricorda il sindaco Giovanni Spadola – è stato per anni in totale abbandono. Con questi lavori diventerà un Polo di grande attrazione turistica che richiamerà tantissimi visitatori, anche aldilà della provincia di Siracusa”.

Il primo cittadino ha pure affermato che il primo lotto sarà completato entro il prossimo 15 dicembre. Mentre il secondo nei primi mesi del 2026, che segnerà la rinascita dell'Eremo.